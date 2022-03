Xbox Game Pass tra dati e statistiche sul coinvolgimento degli utenti

Alla GDC si è parlato parecchio di Xbox Game Pass, il servizio di Microsoft sempre più al centro della strategia di Xbox.

Phil Spencer ha confermato che il servizio è centrale per l'azienda, ma ha anche detto che Xbox ritiene il mercato retail una parte fondamentale del suo business.

Ora, per avere un quadro più chiaro sul coinvolgimento degli utenti Game Pass, un utente ResetEra ha raccolto dati e statistiche sul servizio molto interessanti di cui si è parlato in occasione della GDC.

I membri Game Pass giocano il 40% in più di titoli e giocano al 30% di generi in più dopo l'adesione. Più del 90% degli utenti afferma di aver giocato a titoli disponibili sul servizio che altrimenti non avrebbe preso in considerazione.

La base dei giocatori (su titoli già disponibili) aumenta in media di 8,3 volte una volta che un determinato titolo sbarca su Game Pass, mentre i giochi dei grandi publisher disponibili al lancio su Game Pass vedono 3,5 volte l'aumento dei giocatori rispetto a giochi simili non su Game Pass.

I giochi indie disponibili al lancio su Game Pass hanno in media 15 volte i giocatori rispetto a titoli simili non disponibili su Game Pass. I titoli lanciati subito su Game Pass hanno in media 3,5 volte i giocatori rispetto a Steam.

La conversazione sui social per un titolo è aumentata di 3 volte quando viene annunciato su Game Pass. I membri GP sono 4 volte più propensi a trasmettere in streaming su Twitch e spendono il 50% in più rispetto a utenti simili. La monetizzazione post-vendita aumenta di 2,8 volte dopo l'adesione a Game Pass, il 50% proviene da nuovi giocatori.

Fonte: ResetEra.