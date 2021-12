Xbox Game Pass accoglierà al day one Weird West, il titolo del co-creatore di Prey e Dishonored

La scorsa settimana è stata incredibile per Xbox Game Pass. Non solo è stata lanciata la campagna per giocatore singolo di Halo Infinite, ma sono stati confermati più lanci Day One.

Quattro giochi sono stati confermati durante i The Game Awards 2021. Ora, su Twitter, Devolver Digital ha confermato che l'RPG Weird West del co-creatore di Prey e Dishonored arriverà su Xbox One Game Pass al Day One sia su PC che su console Xbox.

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che mostra circa due minuti di gioco. Il nuovo video mostra una varietà di abilità, i poteri magici e i punti di forza dei membri del gruppo.

Wolfeye Studios è lo sviluppatore di Weird West e l'esperienza del team traspare. Wolfeye è stato fondato da Raphael Colantonio e Julien Roby, l'ex direttore creativo e produttore esecutivo di Arkane Studios. Hanno già lavorato su Dishonored e Prey e porteranno la loro esperienza su Weird West, anche se con un'angolazione della telecamera isometrica anziché in prima persona.

Weird West rides onto @XboxGamePass and @XboxGamePassPC when it launches on January 11! pic.twitter.com/VMZ3IuCz9J — Devolver Digital (@devolverdigital) December 10, 2021

Weird West arriverà su Xbox Game Pass al Day One ma questo non significa che non arriverà su altre piattaforme. Il titolo sarà comunque lanciato su PlayStation 4 e PC tramite altri store.

Weird West uscirà l'11 gennaio su PC, PS4 e Xbox One.

Fonte: Gamerant.