Xbox Game Pass di dicembre vede Halo Infinite e altri 11 giochi in arrivo

Nuovo mese che inizia e nuova serie di giochi in arrivo su Xbox Game Pass. Il servizio in abbonamento di Microsoft arriva con forza quest'ultima parte dell'anno e incorpora nuovi titoli per aggiungerli a quelli già esistenti.

La prima lista conta 12 giochi, tra i quali spicca ovviamente Halo Infinite, ma ci sono anche cose interessanti e titoli disponibili al day one. Qui di seguito potete dare uno sguardo al corposo elenco.

ANVIL (Console e PC) - 2 dicembre

Archvale (Cloud, Console, e PC) - 2 dicembre

Final Fantasy XIII-2 (Console e PC) - 2 dicembre

Lawn Mowing Simulator (Cloud, Console, e PC) - 2 dicembre

Rubber Bandits (Cloud, Console, e PC) - 2 dicembre

Stardew Valley (Cloud, Console, e PC) - 2 dicembre

Warhammer 40,000: Battlesector (Cloud, Console, e PC) - 2 dicembre

Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Console, e PC) - 7 dicembre

Halo Infinite (Cloud, Console, e PC) - 8 dicembre

One Piece Pirate Warriors 4 (Cloud, Console, e PC) - 9 dicembre

Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Console, e PC) - 14 dicembre

Among Us (Console) - 14 dicembre

Come ogni volta, il 15 dicembre verranno eliminati i seguenti giochi

Beholder (Cloud e Console)

The Dark Pictures: Man of Medan (Console e PC)

Guacamelee! 2 (Cloud, Console, e PC)

Wilmot's Warehouse (Cloud, Console, e PC)

Unto The End (Cloud, Console, e PC)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Cloud, Console, e PC)

Fonte: Xbox