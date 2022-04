Xbox Game Pass Family Plan? Un solo abbonamento per cinque giocatori al centro dei rumor

Secondo quanto riferito, Microsoft sta pianificando di introdurre un family plan su Xbox Game Pass quest'anno. Windows Central riporta che Microsoft ha preso in considerazione un piano di questo tipo da qualche tempo a questa parte e ora la società sarebbe pronta per annunciarlo nel "prossimo futuro".

Secondo quanto riferito, l'opzione del piano familiare fornirà l'accesso a Xbox Game Pass per cinque giocatori e avrà un prezzo inferiore rispetto al costo per account separati. Microsoft integrerà il suo sistema di account famigliare, che è ciò che la società utilizza anche per i suoi abbonamenti Microsoft 365 Family.

Non è chiaro se ci saranno abbonamenti familiari separati per Xbox Game Pass, PC Game Pass e la versione Ultimate del servizio di abbonamento ai giochi di Microsoft. Secondo le indiscrezioni, Microsoft ha dovuto elaborare i dettagli su come vengono distribuite le royalty e il compenso per gli editori di terze parti che attualmente concedono in licenza i loro contenuti per i principali piani di Xbox Game Pass.

La notizia del piano famigliare di Xbox Game Pass arriva pochi giorni dopo che Sony ha annunciato una rivoluzione nei suoi servizi in abbonamento: ora saranno disponibili tre livelli tra cui scegliere di PlayStation Plus. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni a riguardo.

Fonte: Windows Central