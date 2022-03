Xbox Game Pass: ecco tutti i giochi che lasceranno il catalogo il 31 marzo

Xbox Game Pass viene aggiornato ogni mese e tra new entry e addii a volte è difficile rimanere al passo. A fronte dell'arrivo di alcuni titoli nell'abbonamento Microsoft, tra cui spicca Marvel's Guardians of the Galaxy, altri lasciano il catalogo, a partire dal 31 marzo.

Si comincia con Madden NFL 20 (su console, cloud, PC), si prosegue con Narita Boy (console, cloud, PC) e Shadow Warrior 2 (console, cloud, PC). Successivamente, anche le espansioni Oltre la Luce, Ombre dal Profondo e I Rinnegati di Destiny 2 lasceranno Game Pass PC in dall'11 aprile. Come sempre, qualora vogliate comunque riscattarli, grazie al servizio è possibile avere il 20% di sconto sull'acquisto.

Nel frattempo comunque arriveranno Shredders (Cloud, Console, PC), The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (Cloud, Console, PC), Tainted Grail: Conquest (Console), Zero Escape: The Nonary Games (Cloud, Console, PC), Norco (PC), F1 2021 (Console), Crusader Kings III (Console) e Weird West (Cloud, Console, PC). Per cui, c'è sempre qualcosa a cui giocare, state tranquilli.

Fonte: Gamespot.com