'Xbox Game Pass e servizi simili stanno rendendo molto dura la vita dei giochi retail a €80'

Recentemente il giornalista di Gamesindustry.biz, Christopher Dring ha parlato delle difficoltà che stanno affrontando i giochi in versione fisica a 80 Euro.

Poco fa, vi abbiamo parlato, ad esempio, delle difficoltà che sta affrontando Call of Duty: Vanguard in UK. Da quanto emerso, il nuovo COD sarebbe un flop nel Regno Unito, con vendite in calo del 40%, e sarebbe il peggiore lancio per un gioco della serie in 14 anni.

Questo (e le difficoltà dei titoli retail in generale) è da attribuire alla crescente popolarità di servizi simili a Xbox Game Pass, secondo Dring.

Il giornalista scrive su Twitter: "le vendite di nuovi giochi sono ovunque in difficoltà in questo momento. E non posso fare a meno di sentire che tutti questi servizi, che si tratti di giochi come Fortnite e FIFA, o di pacchetti di abbonamento come Xbox Game Pass, stanno rendendo molto difficile per chiunque il lancio di un titolo in scatola da $70".

New game sales are all over the place right now. And I can't help but feel all these services -- whether it's games like Fortnite and FIFA, or subscription packages like Game Pass -- are making it very hard for anyone who just wants to launch a boxed title — Christopher Dring (@Chris_Dring) November 14, 2021

Che ne pensate? Xbox Game Pass e servizi simili stanno davvero rendendo dura la vita ai giochi retail da €80?

