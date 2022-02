Xbox Game Pass, annunciati i giochi in arrivo nella seconda metà di febbraio

Xbox Game Pass riceverà nuovi giochi nella seconda metà di febbraio: un post sul sito ufficiale di Xbox annuncia infatti quali sono questi titoli che saranno disponibili tra pochi giorni. Ecco di seguito l'elenco.

Mass Effect Legendary Edition (cloud) - disponibile da oggi

Rivivete la leggenda del comandante Shepard nell'acclamata trilogia di Mass Effect con Mass Effect Legendary Edition. Include tutti i contenuti di base per giocatore singolo e oltre 40 contenuti scaricabili di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, tra cui armi, corazze e pacchetti promozionali, rimasterizzati e ottimizzati in 4K Ultra HD.

Lawn Mowing Simulator (Console) - 17 febbraio

Vivete una dettagliatissima esperienza di giardinaggio nella grande campagna britannica di Lawn Mowing Simulator, l'unico simulatore che vi permette di manovrare un vasto assortimento di tagliaerba realmente esistenti di produttori prestigiosi come Toro, SCAG e STIGA, mentre gestite i vostri affari.

Madden NFL 22 (Console e PC) EA Play - 17 febbraio

Alimentate la vostra ossessione per la postseason NFL con Play to LA in Madden NFL 22 e godetevi nuovi eventi e contenuti! Divertitevi con Wild Card Weekend, Pro Bowl e Super Bowl LVI a Los Angeles e ricevete ricompense nelle varie modalità di gioco. Ottenete oggetti di Ultimate Team e attrezzatura di The Yard effettuando l'accesso. Ricevete una ricompensa a settimana per le prime tre settimane di ogni modalità. Se accedete ogni settimana e completate ogni set, ricevete ricompense ancor più speciali prima del Super Bowl LVI.

Total War: Warhammer III (PC) - 17 febbraio

L'ultimo ruggito di un dio morente rompe il confine tra i mondi, aprendo un portale verso il Regno del Caos. Da questo Maelstrom, emergono Khorne, Nurgle, Tzeentch e Slaanesh, i quattro Poteri Perniciosi che seminano oscurità e disperazione. Gli austeri guerrieri di Kislev e il vasto impero del Grande Catai attendono sulla soglia, mentre il vendicativo Principe Demone giura di distruggere coloro che lo hanno corrotto.

Roboquest (Game Preview) (PC) - 22 febbraio

Un frenetico roguelite FPS giocabile da soli o in cooperativa. Ambientato in un mondo futuro bruciato, combatterete contro orde di robot letali in un adrenalinico gameplay. Il vostro potente Guardiano è pronto a combattere in ambienti in continua evoluzione, alimentati da una colonna sonora adrenalinica.

Galactic Civilizations III (PC) - 24 febbraio

Costruite una civiltà che resisterà alla prova del tempo e conquisterà la galassia nel più grande gioco di strategia spaziale 4X di sempre. Scegliete tra dozzine di razze uniche e fatevi un nome attraverso la diplomazia, lo spionaggio, i progressi tecnologici e molto altro.

Super Mega Baseball 3 (Console) - 24 febbraio

Super Mega Baseball 3 è ancora migliore rispetto alle versioni precedenti con una simulazione sul campo ottimizzata, modalità di gioco online e offline complete tra cui la nuova modalità Franchise e una grafica decisamente migliorata. Ci sono tantissimi nuovi contenuti, tra cui un'interfaccia utente ottimizzata, nuove tracce audio, una nuova squadra, nuovi personaggi e nuovi stadi con diverse condizioni di illuminazione.

Alice: Madness Returns (PC) - 28 febbraio

Undici anni fa un terribile incendio ha strappato ad Alice la sua famiglia, lasciando la sua mente orribilmente segnata. Da allora ha lottato contro i suoi demoni, rinchiusa nel manicomio di Rutledge, scivolando ancor più profondamente nelle illusioni del Paese delle Meraviglie. Ora, dopo dieci anni, Alice ha ottenuto la libertà... ma sente ancora su di sé il peso di quel tragico evento.

Fonte: Xbox