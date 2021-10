Xbox Game Pass e Halloween: i migliori horror da Alien: Isolation a Resident Evil 7

Il catalogo di Xbox Game Pass è andato sempre di più ad ampliarsi nel corso del tempo, e attualmente comprende più di un centinaio di titoli, con continue aggiunte ogni mese. In questo lungo elenco, sono presenti anche i giochi perfetti per passare un Halloween davvero da paura, da soli o in compagnia di amici davanti alla vostra console Xbox, se siete abbonati al servizio.

All'interno del catalogo infatti possiamo annoverare alcuni tra gli horror più interessanti e spaventosi degli ultimi anni. Il primo da elencare è l'indimenticabile Alien: Isolation, considerata una delle migliori esperienze ispirate alla creatura di Ridley Scott a livello videoludico.

Possiamo poi inserire in elenco uno degli ultimi aggiunti dal Game Pass, il terrificante Visage, horror in prima persona ispirato a P.T. e considerato da molti una delle esperienze più spaventose mai vissute. Da non trascurare assolutamente Resident Evil 7, con l'atmosfera da 'Non aprite quella porta' e la simpatica e accogliente famiglia Baker pronta a rendervi la vita... difficile.

Non possono mancare inoltre Carrion, The Dark Pictures: Man of Medan, Dead By Daylight, The Evil Within e The Evil Within 2, Five Night at Freddy's, Outlast 2 e The Medium. Se volete trascorrere una serata in compagnia a tema zombie, potrebbero fare al caso vostro World War Z, Zombie Army 4: Dead War e il recente Back 4 Blood.

Tra i titoli elencati non si possono infine escludere quelli che ormai sono dei classici del genere, come i tre capitoli di Dead Space, del quale, come saprete, è attualmente in sviluppo il remake da EA e Motive.

Fonte: gamerant