Xbox Game Pass e ID@Xbox: Microsoft ha pagato 'centinaia di milioni di dollari' agli sviluppatori

Microsoft ha spinto molto il suo programma ID@Xbox, con Chris Charla al timone. Un programma che oggi compie 9 anni e che celebra alcuni incredibili dati che mostrano il grande lavoro di Charla e del suo team alla guida di questa iniziativa.

Charla scrive in occasione dell'anniversario che gli sviluppatori sono sempre stati ascoltati negli anni e hanno imparato a capire cosa hanno bisogno e cosa vogliono. Ad esempio, il cross-play era una funzionalità che proveniva direttamente dai partner ID@Xbox. ID @Xbox ha fatto guadagnare agli sviluppatori indie oltre $ 2,5 miliardi di royalty sin dal suo inizio. Le entrate totali di Xbox sono quasi raddoppiate negli ultimi tre anni.

"I risultati hanno superato i nostri sogni più sfrenati. Dall'inizio del programma, gli sviluppatori indipendenti hanno guadagnato oltre 2,5 miliardi di dollari in royalty e le entrate totali dei partner ID@Xbox su Xbox sono quasi raddoppiate negli ultimi tre anni. Questi sono numeri impressionanti e parlano della forza degli sviluppatori indipendenti".

Non solo ma centinaia di milioni di dollari sono stati pagati a sviluppatori ed editori come canone per Xbox Game Pass. "Ci sono giochi fantastici su Xbox (e altre piattaforme!) oggi che non sarebbero mai accaduti senza il supporto dei membri di Game Pass, e questo è davvero un fenomeno sorprendente. Consentire a milioni di membri di Game Pass di godersi alcuni dei migliori giochi indie mai realizzati è stato un punto di svolta sia per i giocatori Xbox che per gli sviluppatori".

Più di 4600 sviluppatori provenienti da 94 paesi supportano il programma. Solo negli ultimi due anni, oltre 1.000 menti creative si sono registrate per creare nuove esperienze di gioco. Il numero di giochi in programma è cresciuto fino a oltre 3000 e il numero secondo Charla è destinato solo a salire.

Xbox Game Pass garantisce inoltre che i giochi vengano notati e scoperti. Ad esempio, l'utente medio di Game Pass gioca circa il 30% in più di generi e il 40% in più di giochi, con la maggior parte di questi giochi al di fuori di Game Pass.

Fonte: Gamespot