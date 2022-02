Xbox Game Pass, i giochi di febbraio forse svelati da un leak

AGGIORNAMENTO: Microsoft ha annunciato ufficialmente i titoli in arrivo su Xbox Game Pass. La lista aggiornata che potete visionare nella news originale ora riporta CrossfireX e le date di uscita.

NEWS ORIGINALE: Ancora una volta, i giochi in arrivo su Xbox Game Pass è trapelata dall'utente di Dealabs Billbil-kun: questa volta stiamo parlando di titoli che dovrebbero arrivare adesso.

La fuga di notizie per il prossimo mese è in qualche modo una sorpresa: Billbil-kun è noto per aver fatto trapelare le lineup di Game Pass, Games with Gold e PlayStation Plus prima dell'annuncio ufficiale. Tuttavia, le ultime formazioni di giochi gratuiti Games with Gold e PlayStation Plus non sono trapelate. Qui di seguito potete dare uno sguardo alla lista.

Ark Survival Evolved Ultimate Survivor Edition - 14 febbraio (PC, cloud e console)

Dreamscaper - 3 febbraio (PC, cloud e console)

Infernax - 14 febbraio (PC, cloud e console)

Skul : The Hero Slayer - 10 febbraio (PC, cloud e console)

Edge of Eternity - 10 febbraio (PC, cloud e console)

Besiege (Game Preview) - 10 febbraio (PC, cloud e console)

CrossfireX - 10 febbraio (Console)

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom - 10 febbraio (PC, cloud e console)

Contrast - 3 febbraio (Cloud e console)

Telling Lies - 3 febbraio (PC, cloud e console)

Ark Survival Evolved è già su Xbox Game Pass, tuttavia, la versione attualmente su Game Pass è l'edizione base del gioco. Ultimate Survivor Edition aggiunge cinque enormi espansioni al gioco. Non ci sono ancora informazioni su quali piattaforme arriveranno i giochi di cui sopra; in genere, i giochi Game Pass sono disponibili su una combinazione di console, cloud e PC, anche se non tutti i giochi arrivano su tutte e tre le piattaforme.

