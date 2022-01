Xbox Game Pass, condivisa una lista di giochi che potrebbero lasciare il catalogo prossimamente

Come ormai sanno tutti i membri di Xbox Game Pass, ogni gioco presente sul servizio non solo ha il vantaggio di poter essere giocato gratuitamente, ma è possibile anche acquistarlo con un 10% sconto, nel caso in cui debbano abbandonare l'abbonamento e si vuole averlo per sempre. Proprio sui giochi che lasciano Xbox Game Pass si incentra la nostra news in quanto qualcuno sarebbe riuscito a scoprire le date di una serie di titoli che dovrebbero abbandonare in futuro il servizio.

Su Twitter è apparsa l'informazione dell'utente @Alias79514632, in cui mostra le date in cui terminano gli sconti attualmente applicati ad alcuni giochi, anche giapponesi. Questo non sarebbe importante, se non fosse per il dettaglio che questi sconti sono proprio perché inclusi in Xbox Game Pass e che presumibilmente coincidono con il loro addio al servizio.

Proprio uno degli indicatori è la saga di Yakuza, che compare in lista e che già si sapeva che sarebbe uscita a fine gennaio, esattamente, il 1° febbraio. Ma oltre a questi ci sono altri titoli menzionati, come Yakuza Like a Dragon, Scarlet Nexus o alcuni Final Fantasy.

Qui di seguito potere trovare alcuni di questi giochi con la presunta data in cui lasceranno il servizio:

Yakuza 3-4-5 Remastered - 1° febbraio 2022

Final Fantasy XII The Zodiac Age - 16 febbraio 2022

Yakuza 6 - 1° aprile 2022

Octopath Traveler - 1° aprile 2022

Dragon Quest Builders 2 - 1° maggio 2022

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster - 16 maggio 2022

Yakuza Like a Dragon - 16 giugno 2022

Final Fantasy XIII - 1° settembre 2022

Final Fantasy XIII-2 - 1° dicembre 2022

Scarlet Nexus - 1° gennaio 2023

Ovviamente non sono informazioni ufficiali perché in genere Microsoft non annuncia mai con così largo anticipo i giochi che lasciano Xbox Game Pass.