Xbox Game Pass, annunciati i 7 giochi in arrivo questo mese, c'è anche Marvel's Guardians of the Galaxy

Xbox ha annunciato tramite il suo blog ufficiale quali sono i nuovi videogiochi che presto entreranno a far parte del catalogo di Xbox Game Pass, il servizio di giochi in abbonamento disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC, oltre che su iOS e Android tramite cloud play incluso nell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Di seguito potete vedere quali sono i titoli selezionati per queste prime due settimane di marzo, compresa la data e le piattaforme su cui saranno disponibili:

Far: Changing Tides - 1 marzo: console, PC e cloud

Microsoft Flight Simulator - 1 marzo: Cloud

Lightning Returns: Final Fantasy XIII - 3 marzo: Console e PC

Kentucky Route Zero - 10 marzo: Console, PC e Cloud

Lawn Mowing Simulator - 10 marzo: Console

Marvel's Guardians of the Galaxy - 10 marzo: Console, PC e Cloud

Young Souls - 10 marzo - Console, PC e Cloud

Tra le novità ci sono Marvel's Guardians of the Galaxy, un'avventura single player accolta molto bene da critica e pubblico, il lancio di Lightning Returns: Final Fantasy XIII sul servizio e l'arrivo di Microsoft Flight Simulator per il cloud gaming.

Come sempre, ogni mese ci sono altri giochi che invece se ne vanno dall'abbonamento, ecco la lista:

Beholder (Cloud e Console)

The Dark Pictures: Man of Medan (Console e PC)

Guacamelee! 2 (Cloud, Console, e PC)

Wilmot's Warehouse (Cloud, Console, e PC)

Unto The End (Cloud, Console, e PC)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Cloud, Console, e PC)

Fonte: Xbox