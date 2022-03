Xbox Game Pass senza rivali nel mercato degli abbonamenti 'in stile Netflix'

Xbox Game Pass è un servizio estremamente popolare e, stando agli ultimi dati emersi, non ha rivali nel mercato degli abbonamenti 'in stile Netflix' per videogiochi.

Un grafico pubblicato dall'analista Piers Harding-Rolls alla GDC 2022, ha rivelato che Xbox Game Pass, con i suoi 25 milioni di abbonati, occupa una quota del 60% del mercato.

I servizi rivali occupano quote molto più piccole: Apple Arcade 9%, PlayStation Now, EA Play e Google Play Pass 7% e Ubisoft+ 4%.

I dati risalgono al quarto trimestre del 2021 e non contano ancora l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Alla conclusione di questo accordo, molto probabilmente, Game Pass crescerà ancora di più, avendo a disposizione gli apprezzati titoli di Activision e Blizzard.

It?s still a small small slice of overall gaming. But Microsoft has a commanding lead in the ?Netflix for Games? race. And that?s before it gets hold of Activision. (Slide by @PiersHR ) pic.twitter.com/5wdSCESkNU — Dave Lee (@DaveLeeFT) March 23, 2022

Ovviamente, tutti si aspettano una risposta da PlayStation a questo dominio di Xbox Game Pass, risposta che potrebbe arrivare con Project Spartacus.

Fonte: Twitter.