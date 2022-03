Xbox Game Pass fondamentale per Microsoft ma il mercato retail rimane una parte importante della strategia

Il boss di Xbox, Phil Spencer, ha affermato che i titoli non devono essere su Xbox Game Pass per avere una possibilità di avere successo sulle console dell'azienda.

Spencer ha parlato di questo alla GDC con la collega dirigente di Xbox Sarah Bond. Il boss di Xbox ha detto che gli sviluppatori gli chiedono spesso se valga la pena lanciare i loro prodotti su Xbox se poi non arrivano su Game Pass.

"Voglio anche chiarire che per noi di Xbox non c'è un modello di business che pensiamo possa vincere", ha detto. "Spesso mi viene chiesto dagli sviluppatori, 'se non sono nell'abbonamento non sono più 'utilizzabile' su Xbox?' E non è assolutamente vero".

"La vendita al dettaglio è una parte importante della nostra strategia. E investiamo risorse per consentire ai nostri sviluppatori di fare un ottimo lavoro anche in questo mercato".

Xbox Game Pass è stato lanciato a giugno 2017 ed è diventato centrale per l'attività di gioco di Microsoft, attirando oltre 25 milioni di abbonati a gennaio 2022, secondo la società.

Offre ai membri l'accesso a oltre 100 titoli, inclusi tutti i giochi first party al lancio, per $10 al mese su console o PC. Per $15, gli utenti possono accedere ai giochi su console, PC e dispositivi mobile, anche tramite Xbox Cloud Gaming.

Il CEO di Microsoft Satya Nadella ha affermato l'anno scorso che gli abbonati a Xbox Game Pass giocano circa il 40% in più di giochi e spendono il 50% in più rispetto ai non membri. Ma Spencer ha affermato alla GDC che Microsoft continuerà a supportare una vasta gamma di modelli di business tra cui vendita al dettaglio, abbonamento e free-to-play.

"Credo fondamentalmente che un punto di forza per noi nel settore dei videogiochi sia la diversità dei modelli di business".

Lo scorso dicembre, Spencer ha anche detto a Edge che Game Pass non è l'unico obiettivo dell'azienda per il futuro.

"Voglio o immagino che tutti coloro che sono su Xbox siano abbonati a Game Pass? No", ha detto.

"Voglio che le persone facciano la loro scelta. Alcune persone vogliono acquistare tutti i giochi che distribuiamo e creare la propria libreria".

Fonte: VGC.