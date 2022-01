Xbox Game Pass e Netflix: Phil Spencer dà la sua visione dei due servizi

Durante la nuova puntata del podcast del New York Times di cui è stato ospite, Phil Spencer è tornato su Xbox Game Pass, e in particolare sul confronto con Netflix. Se a prima vista possiamo davvero intravedere una relazione tra il servizio in streaming e quello di Microsoft, soprattutto tramite Xbox Cloud Gaming, c'è una grossa differenza che contraddistingue le due piattaforme.

E' facile pensare a Xbox Game Pass come "il Netflix dei videogiochi". Phil Spencer spiega che se possiamo davvero confrontare i due servizi dal punto di vista dello streaming, la differenza principale sta nel fatto di offrire ai giocatori l'acquisto dei giochi disponibili in abbonamento.

"Direi che la differenza per noi è nel modello di business. Puoi acquistare tutti i giochi disponibili sull'abbonamento, che è leggermente diverso da un abbonamento a musica o film. Penso che l'opzione di consentire alle persone di acquistare sia solo una parte tradizionale del gioco. Il mercato al dettaglio continua ad essere molto forte e in crescita. Quindi assicuriamoci di offrire ai nostri clienti la possibilità di scegliere tra abbonamenti e acquisti. Questa è probabilmente l'unica differenza tra noi e alcuni abbonamenti video".

Nel 2022 Netflix offrirà anche la possibilità di giocare ai videogiochi direttamente dalla sua piattaforma. Quando viene chiesto a Phil Spencer come considera l'arrivo del colosso al fianco di Amazon e Google nei videogiochi, risponde: "Penso che il cloud sia essenziale. E Netflix ha chiaramente un clud. Amazon ne ha uno. Anche Google ha una vera capacità cloud. Penso che sia intelligente quello che stia facendo Netflix. Comprano studi. Imparano il processo creativo dell'intrattenimento interattivo. E penso che sia un modo molto intelligente per loro di entrare in quello spazio".

Sempre durante l'intervista Spencer ha parlato anche dei giocatori tossici e di una "lista di utenti bannati" universale su qualsiasi piattaforma.

Fonte: IGN