Xbox Game Pass: NieR Automata e altri 3 giochi lasceranno il servizio

Come accade ogni inizio mese, Microsoft ha annunciato quali giochi entreranno a far parte di Xbox Game Pass durante la prima metà di marzo, evidenziando Marvel's Guardians of the Galaxy come il titolo più importante della lista. Tuttavia, come ogni mese ci sono alcuni titoli che invece lasceranno il servizio in abbonamento.

Oltre all'elenco dei nuovi giochi in arrivo sul servizio, queste informazioni sono state condivise tramite Xbox Wire. In questa occasione non saranno molti i titoli che lasceranno il servizio, dato che saranno solo 4 i giochi che non saranno più disponibili dal 15 marzo.

Sebbene siano solo 4 i giochi che lasceranno Xbox Game Pass a metà marzo, la verità è che uno di quei titoli sarà una perdita significativa per il servizio. Stiamo parlando di NieR: Automata, il gioco sviluppato da PlatinumGames insieme al creativo giapponese Yoko Taro.

Come abbiamo detto, altri tre giochi lasceranno il servizio e sono:

Phogs!

Torchlight III

The Surge 2

Fonte: Pure Xbox