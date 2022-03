Xbox Game Pass è sempre più al centro della strategia Microsoft

Non c'è bisogno di dire come Xbox Game Pass sia l'elemento di punta di Microsoft, un servizio che conta di numeri incredibili tra utenti attivi e entrate per il colosso di Redmond. La GDC 2022 è stata un'occasione per mostrare nuovamente come il Game Pass sia al centro delle strategie, cui ruotano attorno Xbox Series X e Series S, senza dimenticare il cloud gaming e il mobile.

Uno dei numeri interessanti del video che potrete visionare qui sotto, è riferito al 90% di giocatori in più che si spingono verso nuove esperienze, provando titoli che altrimenti non giocherebbero, aumentando così la consapevolezza degli utenti verso un mercato molto più variegato di quanto normalmente appaia. Ma si gioca anche di più, con un buon 40% degli utenti che ha speso più ore in game.

Si è sempre parlato di come il Game Pass sia anche un'importante finestra per gli sviluppatori indipendenti, e ora ne abbiamo una netta conferma. Secondo i dati riferiti, i titoli del programma ID@Xbox, sono giocati in media 15 volte di più rispetto ai concorrenti della stessa categoria, nei primi trenta giorni di rilascio nel catalogo.

Per Microsoft si traduce in un aumento netto delle entrate, con gli utenti che spendono almeno il 50% in più rispetto alla media e un aumento di 2,8 volte i ricavi dalle monetizzazioni attraverso il servizio. Di questo 2,8, la metà arriva anche da nuovi giocatori, configurando un successo in grado di attirare continuamente nuova clientela.