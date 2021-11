Xbox Game Pass, arrivano nuovi giochi per la seconda metà di novembre

Dopo il suo evento per il 20° anniversario, Microsoft ha ora annunciato la prossima ondata di titoli Xbox Game Pass in arrivo per il resto di novembre e ci sono alcuni interessanti giochi in arrivo.

A partire da oggi, 16 novembre, Dead Space e Dragon Age: Origins sono disponibili su Game Pass attraverso il cloud. Erano già disponibili su console per Game Pass. Il 17 novembre, il gioco di strategia Next Space Rebels arriva su Game Pass tramite cloud, console e PC. Il 18 novembre, il gioco di esplorazione spaziale Exo One viene lanciato su Game Pass su console, cloud e PC, mentre in quel giorno arrivano anche Fae Tactics, My Friend Pedro e Undungeon.

Il 23 novembre, Deeeer Simulator sarà disponibile su Game Pass il primo giorno, mentre anche l'RPG d'azione Mortal Shell arriverà nel servizio in abbonamento quel giorno. Infine, il gioco satirico Evil Genius 2 arriverà su Game Pass il 30 novembre per chiudere il mese.

Come ogni volta, altri giochi verranno rimossi. Il 30 novembre ci lasceranno Call of the Sea, Football Manager 21, FIFA 19, Football Manager 2021 Xbox Edition, Haven, Hello Neighbor, Morkredd e Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action. L'8 dicembre invece i giocatori dovranno dire addio a Destiny 2: Oltre la Luce.

Fonte: Xbox