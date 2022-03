Xbox Game Pass ha oltre 60 GOTY nella sua libreria per tutti gli abbonati

Microsoft ha rivelato che Xbox Game Pass, dal suo lancio nel giugno 2017, ha raccolto più di 60 giochi vincitori del premio Game of the Year (GOTY) da 30 diversi giornali e organizzazioni, tra cui The Game Awards, Metacritic e Bafta.

I dati sono stati divulgati con un video pubblicato in occasione della GDC 2022, dove, tra l'altro, sono state condivise anche alcune statistiche sul servizio, sul coinvolgimento degli utenti e sui vantaggi per i giochi che fanno parte del suo catalogo.

Come possiamo vedere nell'immagine sottostante, tra i numerosi "vincitori GOTY" a disposizione degli abbonati Xbox Game Pass o che ci sono stati in passato, troviamo The Witcher 3: Wild Hunt, Fallout 3 e 4, GTA 5, Red Dead Redemption 2, Skyrim, Mass Effect 2 e 3 e Monster Hunter World, solo per citarne alcuni.

Microsoft has revealed that Xbox Game Pass has now included over 60 GOTY winners since launch... pretty good going, right? https://t.co/QN3REl3Ypp — TrueAchievements (@TrueAchievement) March 23, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Si tratta indubbiamente di un dato interessante per chi è abbonato a Xbox Game Pass. Stando a quanto riportato da Microsoft all'inizio di quest'anno, il servizio in abbonamento ha raggiunto oltre 25 milioni di iscritti.

Fonte: True Achievements