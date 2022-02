Xbox Game Pass per PC in un'imperdibile offerta su Amazon

Xbox Game Pass per PC, che ha cambiato nome in PC Game Pass alla fine dello scorso anno, è il protagonista di un'interessantissima offerta di Amazon.

Il noto rivenditore propone ben 2 mesi di PC Game Pass con il 50% di sconto. Chi vuole abbonarsi o rinnovare la sottoscrizione, potrà farlo spendendo 9,99 Euro, invece che 19,97 Euro.

In sostanza questo significa che, grazie all'offerta, pagherete 2 mesi di PC Game Pass al prezzo di 1.

"Ottieni due mesi di PC Game Pass al prezzo di un mese. (Offerta promozionale, limite di una sola volta per account Microsoft per un periodo di 12 mesi.). Gioca a oltre 100 titoli di grande qualità per PC insieme ai tuoi amici su Windows. Con un'enorme varietà di giochi di ogni genere per PC e nuovi titoli aggiunti continuamente, c'è sempre qualcosa con cui giocare", si legge nella descrizione su Amazon.