Xbox Game Pass per PC ora si chiama...PC Game Pass

Xbox Game Pass per PC di Microsoft ha cambiato nome e ha abbandonato il marchio Xbox. Il servizio in abbonamento ora si chiama PC Game Pass (anche se ancora con un logo Xbox). Nient'altro è cambiato. Evidenziando quest'ultimo fatto in un post umoristico su Twitter, il nuovo PC Game Pass ha pubblicato le proprie note sulla patch. "Ecco, è davvero così", ha scritto l'account.

Il cambiamento di marchio è stato evidente per la prima volta ieri sera durante i The Game Awards, dove un trailer per i titoli PC Game Pass ha rivelato anche quattro nuovi giochi in arrivo per l'abbonamento al momento del lancio.

Sniper Elite 5, Pigeon Simulator, Trek To Yomi e un nuovo gioco degli Hugecalf Studios di Manchester arriveranno tutti su PC Game Pass al day one. Con questa modifica Microsoft spera che il rebranding attiri maggiore attenzione per il servizio in abbonamento tra gli utenti di desktop e laptop.

Really super important patch notes that will change everything you?ve ever known about Game Pass? #PCGamePass pic.twitter.com/rSq4FhtO7i — PC Game Pass (@XboxGamePassPC) December 10, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

We might ask GaTa and Dave to work for us full-time #PCGamePass @lildickytweets



Thanks for crashing the meeting @100thieves pic.twitter.com/lqabEHvm4y — PC Game Pass (@XboxGamePassPC) December 10, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Xbox Game Pass per PC è stato lanciato ufficialmente a settembre 2020 dopo un periodo di beta.

Fonte: GamesIndustry