Xbox Game Pass voluto fortemente da Phil Spencer, ma Xbox era scettica

Nel 2017 Microsoft ha annunciato il suo servizio in abbonamento che avrebbe offerto ai suoi giocatori Xbox un catalogo completo di giochi a un canone mensile. Dopo quasi 5 anni, possiamo dire che Xbox Game Pass è il servizio più pratico e di successo in relazione ai videogiochi, ed è anche l'asse centrale del brand Xbox. Ma come è nato il tutto?

In un report pubblicato dal Wall Street Journal si apprende grazie alle dichiarazioni di Richard Irving, ex membro dello staff di Xbox, che Phil Spencer si è battuto per Xbox Game Pass anche se alcune persone di Xbox non pensavano avesse funzionato. A quanto pare, il capo di Xbox non si è arreso e ha spinto fino a quando non ha potuto lanciare Game Pass.

Phil Spencer era al centro del progetto e durante le riunioni il suo staff gli proponeva argomentazioni sul motivo per cui Game Pass non avrebbe funzionato, fornendo esempi come publisher e profitti. Ma come ha rivelato Irving, Spencer non ha mai ceduto. "Non ha accettato un no come risposta. Cercava sempre di trovare un modo per farlo funzionare".

Attualmente, Xbox Game Pass è un successo sia sulle console della famiglia Xbox, sia su PC e dispositivi mobile. Uno dei punti chiave di questo servizio sono le esclusive Xbox che arrivano su Xbox Game Pass lo stesso giorno del lancio, oltre a contare tutti i titoli inclusi nel catalogo EA Play.

Fonte: IGN