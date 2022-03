Xbox Game Pass vs PlayStation Plus: la risposta ironica di Microsoft all'annuncio di Sony

Dopo numerosi rumor finalmente ieri è arrivato l'annuncio di Sony che ha svelato il nuovo PlayStation Plus. A giugno, PlayStation Plus e PlayStation Now si uniranno in un nuovo servizio di abbonamento PlayStation Plus che offre una scelta più ampia ai clienti di tutto il mondo con tre livelli di abbonamento, PS Plus Essential, Extra e Premium.

Ma, come avrete visto, il nuovo PS Plus ha una differenza sostanziale con Xbox Game Pass di Microsoft, poiché il servizio di Sony non offrirà giochi first party al day one sulla piattaforma.

E proprio questa differenza a risaltare nel tweet di "risposta" di Game Pass dopo l'annuncio del nuovo PS Plus.

"Amiamo le opzioni! Gioca a nuovissimi giochi al DAY ONE, Blockbuster e indie, giochi di Xbox Game Studios, EA Play, ID@Xbox e altro ancora".

we love options!

? Play brand new games on DAY ONE

? Blockbusters and indies

? Xbox Game Studios, EA Play, ID@Xbox & more pic.twitter.com/aHgKMzDVmC — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) March 29, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Dopo l'annuncio, questa differenza tra i servizi sembra rendere chiaro che Sony non voglia sfidare direttamente Xbox Game Pass, ma sicuramente la mossa ha fatto anche capire che PlayStation ha intenzione di crescere in questo mercato degli abbonamenti.

Che ne pensate?

Fonte: Twitter.