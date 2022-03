Xbox Game Pass: ecco quanto costerebbe acquistare ogni gioco sul servizio di Microsoft

Xbox Game Pass è pubblicizzato come il miglior affare per gli abbonamenti ai videogiochi, e ora possiamo sapere esattamente quanto i giocatori stanno davvero risparmiando anno dopo anno.

Dopo essere stata lanciato per la prima volta con oltre 100 giochi attuali e dell'era Xbox 360, l'offerta si è ora ampliata allo streaming su cloud, al PC e ai titoli ad accesso anticipato. E con l'approccio day one esteso ai nuovi studi proprietari di Microsoft (Bethesda, Activision e Blizzard), il valore di Game Pass è diventato ancora più forte.

Ma esattamente quanto valore stiamo ottenendo da Game Pass? C'è solo un modo per rispondere a questa domanda: guardando quanti giochi ci sono sul servizio e quanto costerebbe acquistarli singolarmente.

Per rendere sensato questo confronto, Wegothiscovered ha stabilito alcune regole di base: nessuno comprerà più di 100 giochi nell'arco di un mese; molti compreranno un gioco, ci giocheranno per un po' e poi passeranno al titolo successivo senza mai finirlo. Quindi, per fare in modo che questo esercizio rispecchi meglio la frequenza con cui le persone acquistano effettivamente giochi, il sito calcola il costo di Game Pass (e Game Pass Ultimate) per un anno, anziché su base mensile.

Game Pass (solo console): $ 9,99/mese

Game Pass Ultimate (console, PC, streaming): $ 14,99/mese

Game Pass per PC: $9,99 al mese

Nel corso di un anno, i giocatori negli Stati Uniti spenderanno $119,88 per Game Pass o il suo equivalente solo per PC, o $ 110,89, se si iscrivono quando una delle tante offerte da $1 per il primo mese è disponibile.

Game Pass Ultimate ha anche molte offerte da $ 1 per il primo mese. Quindi, nel primo anno, a un giocatore l'abbonamento costerà $165,89 e $179,88 ogni anno a seguire.

Il valore per i giocatori su PC sarà leggermente diverso, principalmente perché non è necessario un servizio di abbonamento per il gioco online. C'è anche più concorrenza tra i negozi digitali, quindi i prezzi dei giochi per PC sono spesso più economici, o almeno scontati più frequentemente rispetto alle loro controparti per console.

Vale anche la pena notare che i videogiochi possono variare notevolmente il prezzo a seconda del periodo dell'anno; ad esempio, costerebbe molto meno prendere 5 o 6 titoli durante il Black Friday.

Anche i prezzi regionali sono importanti, ma Wegothiscovered si è concentrato sul costo dei giochi negli Stati Uniti e non retrocompatibili che compongono Game Pass: la maggior parte di questi non viene più venduta e i prezzi nei mercati dell'usato possono variare notevolmente.

Al momento ci sono 449 giochi disponibili per gli abbonati a Game Pass per console e 409 giochi disponibili per PC Game Pass. Sebbene ci sia una buona dose di crossover tra i due, ci sono molte anomalie. Non potete ottenere Total War: Warhammer 3 o Prodeus su console, perché non sono ancora disponibili. Allo stesso modo, la maggior parte dei giochi retrocompatibili di Xbox 360 non sono riproducibili su PC, perché sono appositamente codificati per sfruttare il livello di emulazione integrato di Xbox.

Ci sono 65 titoli retrocompatibili su Game Pass al momento. La maggior parte di questi avviene grazie alla partnership di Microsoft con EA Play, che aggiunge giochi come Crysis, Dead Space, Battlefield Bad Company e Mirror's Edge. Ma ci sono anche i vecchi titoli Bethesda e Rare (Fallout 3, New Vegas, Oblivion, Morrowind, RAGE) o i classici come la trilogia originale di Gears of War.

Ma data la probabilità che qualcuno acquisti effettivamente versioni fisiche di questi giochi nel 2022, vengono esclusi dall'elenco. Ciò riduce il catalogo totale di Game Pass di circa 370.

Tutti i prezzi sono stati calcolati utilizzando il prezzo corrente del gioco sull'Xbox Store statunitense. Potreste essere in grado di risparmiare di più per i singoli giochi durante determinate promozioni o periodi dell'anno, ma per ora questo dovrebbe darvi un'indicazione abbastanza buona del valore del servizio.

Quanto costerebbe acquistare ogni gioco singolarmente su Game Pass (solo console)? $10.026,24

Quanto costerebbe acquistare ogni gioco Game Pass, esclusi tutti i titoli di proprietà di Microsoft? $8.201,87

Quanto costerebbe acquistare ogni titolo per PC Game Pass? $8.081,91

Quanto costerebbe acquistare ogni titolo per PC Game Pass, esclusi tutti i titoli di proprietà di Microsoft? $6.644,32

Che ne pensate?

Fonte: Wegothiscovered.