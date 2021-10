Xbox Game Pass ha 30 milioni di abbonati? Arriva la risposta di Phil Spencer

Durante una recente intervista al Wall Street Journal, Phil Spencer ha risposto ad una serie di domande, tra cui quella focalizzata sul numero ufficiale di abbonati ad Xbox Game Pass. Sappiamo che Microsoft ha pubblicizzato praticamente sempre il suo servizio durante gli eventi (anche al recente Tokyo Game Show) e aumentare il numero di abbonati è uno degli obiettivi importanti della società.

Recentemente secondo quanto riportato dal CEO di Take-Two Strauss Zelnick, Xbox Game Pass avrebbe raggiunto i 30 milioni di abbonati. Microsoft non ha fatto nessun annuncio di questo genere, ma gli ultimi dati ufficiali il numero di abbonati si attesta sui 18 milioni.

Ora però, come condiviso dal giornalista Tom Warren sul suo account Twitter, Spencer ha risposto alla domanda posta dalla giornalista riguardo il numero di abbonati non confermando il dato dei 30 milioni ma nemmeno smentendo l'affermazione fatta da Zelnick: "Vogliamo rimanere sul dato ufficiale che avevamo condiviso, ovvero i 18 milioni. Ma più avanti annunceremo il nuovo numero" afferma il boss di Xbox.

Xbox chief Phil Spencer addresses the 30 million Xbox Game Pass subscriptions chatter @WSJ Tech Live. "We're sticking with our last public number, 18 million subscribers. We will announce another number at some point." https://t.co/cQ9s23eY4I pic.twitter.com/531UOBJapG — Tom Warren (@tomwarren) October 18, 2021

Xbox Game Pass ha una libreria in continua crescita e proprio recentemente sono stati annunciati i giochi che saranno disponibili dalla seconda metà di ottobre.