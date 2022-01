Xbox Game Pass di gennaio: Rainbow Six Extraction, Hitman e Death's Door tra gli ottimi titoli confermati

Il 2022 inizia con il botto in base ai giochi che stanno per arrivare su Xbox Game Pass. Rainbow Six Extraction è il grande protagonista perché sappiamo che verrà lanciato al day one nel servizio in abbonamento di Microsoft. Ma non solo: attraverso il suo account Twitter, l'insider Idle Sloth ha anticipato gli altri giochi che arriveranno nella seconda metà di gennaio.

Oltre a Rainbow Six Extraction sapevamo che anche Hitman Trilogy e Windjammers 2 sarebbero arrivati per tutti gli abbonati al servizio, ma ora la lista si allunga con altri titoli. Qui di seguito potete dare uno sguardo alla lista.

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition - Console, Cloud e PC già disponibile

Nobody Saves the World - Console, Cloud e PC già disponibile

Hitman Trilogy - Console, Cloud e PC 20 gennaio

Rainbow Six Extraction - Console, Cloud e PC 20 gennaio

Windjammers 2 - Console, Cloud e PC 20 gennaio

Rainbow Six Siege Deluxe Edition - PC - 20 gennaio

Death's Door - Console, Cloud e PC - Senza data

Pupperazzi - Console, Cloud e PC - Senza data

Taiko no Tatsujin: The DrumMaster - Console e PC - Senza data

Nella giornata di ieri sono trapelate invece le potenziali date di giochi che potrebbero lasciare il servizio in abbonamento: tra questi gli ultimi capitoli di Yakuza e Scarlet Nexus.

