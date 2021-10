Xbox Game Pass prima piccola 'crisi'? La crescita di abbonati rallenta ed è sotto le aspettative di Xbox

La crescita di abbonamenti a Game Pass ha rallentato nell'anno fiscale 2021, secondo i nuovi documenti pubblicati da Microsoft.

In un nuovo resoconto finanziario, Microsoft ha rivelato che gli abbonamenti a Xbox Game Pass sono aumentati del 37,5%, non raggiungendo l'obiettivo interno del 47,8%. Al contrario, lo scorso anno Microsoft ha superato i suoi obiettivi di crescita di Xbox Game Pass, aumentando gli abbonamenti di quasi l'86% rispetto all'obiettivo del 71%.

Ciò significa che gli abbonamenti Xbox Game Pass di Microsoft sono rallentati lo scorso anno ed è probabilmente a causa di una combinazione di fattori. Una delle principali promesse di Xbox Game Pass è che i titoli proprietari saranno disponibili al day one sul servizio. Finora nel 2021, i titoli proprietari sono stati relegati principalmente ai remaster di Age of Empires, Microsoft Flight Simulator e Psychonauts 2.

Mancano ancora mesi all'arrivo di nuovi titoli proprietari come Age of Empires 4 e Halo Infinite e, forse, in questo caso assisteremo ad una crescita degli abbonati.

Xbox Game Pass rimane un servizio chiave per Microsoft in generale. La crescita è una metrica chiave delle prestazioni per i dirigenti Microsoft, il che significa che il raggiungimento degli obiettivi di crescita desiderati si tradurrà in bonus per i membri del team di leadership dell'azienda.

L'aumento delle offerte proprietarie di Microsoft, probabilmente influenzerà i numeri di abbonamento di Xbox Game Pass.

Fonte: IGN.