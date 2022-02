Xbox Game Pass, prezzi modificati al ribasso per il Medio Oriente: novità anche per l'Europa?

I prezzi di Xbox Game Pass e Xbox Live Gold negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita sono stati ridotti. Secondo una recente dichiarazione, i prezzi sono stati adeguati "in base alle condizioni del mercato locale in ogni paese".

Xbox Game Pass è il servizio di Microsoft che offre centinaia di giochi da scaricare e giocare a un canone mensile. Include sia esclusive first party, come Halo Infinite e Forza Horizon 5, sia giochi di terze parti come Marvel's Avengers, Rainbow Six Extraction e altri. Xbox Live Gold, d'altra parte, consente ai giocatori di accedere al multiplayer online su console Xbox e fornisce alcuni giochi gratuiti ogni mese da mantenere finché l'abbonamento è valido.

Ad esempio, un mese di Xbox Game Pass Ultimate negli Emirati Arabi ora costerà 9,99 dollari, anziché 14,99 dollari, mentre in Arabia Saudita costerà SAR 39,99 (circa 9,37 euro) al posto di SAR 54,99 (poco più di 12 euro).

E in Europa? Per adesso tutto rimane uguale e non è previsto nessun abbassamento di prezzo. Non resta che attendere e vedere se anche in territorio europeo arriveranno modifiche.

