Xbox Game Pass questo mese dice addio ad altri giochi tra cui tre capitoli di Yakuza

Come vi abbiamo riportato oggi, Xbox Game Pass si arricchisce con nuovi giochi in arrivo per la seconda metà di dicembre. Tra i prossimi titoli che saranno disponibili per tutti gli abbonati troviamo Firewatch, Mortal Kombat 11 e The Gunk.

Come sempre tuttavia, alcuni titoli che sono entrati tempo addietro nella libreria di Xbox Game Pass verranno rimossi. Tra questi possiamo trovare ben tre capitoli della serie Yakuza. Come ogni volta, i membri di Xbox Game Pass possono ottenere uno sconto di almeno il 20% su questi titoli prima che vengano rimossi. Qui di seguito potete trovare l'elenco dei giochi che verranno rimossi dal 31 dicembre:

eFootball PES 2021

Little Acre

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Ricordiamo che questi giochi verranno rimossi da Xbox Game Pass il 31 dicembre.

Fonte: Pure Xbox