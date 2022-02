Xbox Game Pass è un servizio molto importante per Phil Spencer e Microsoft

Non è un segreto che Phil Spencer in tutto questo tempo abbia spinto il servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Del resto recentemente avevamo riportato la notizia secondo cui Spencer aveva voluto fortemente questo servizio, nonostante una Microsoft agli inizi molto scettica.

Ora, Stephen Totilo di Axios ha riportato alcune affermazioni di Phil Spencer che mostrano ancora di più quanto Xbox Game Pass sia molto importante per l'ecosistema Xbox. "Spencer mi ha detto: 'Amo le statistiche di Forza 5 e Halo...amo il fatto che Psychonauts 2 sia stato più giocato di Psychonauts 1. Così, quando guardo ai nostri team, quando Todd e io parliamo di Starfield ci chiediamo: 'Come possiamo renderlo il gioco di Todd Howard più giocato di sempre?'".

Per Spencer uno degli obiettivi fondamentali è aumentare il numero di abbonati - attualmente si attestano sui 25 milioni - e per farlo l'amministratore delegato di Microsoft Gaming sa che deve offrire giochi all'altezza: l'acquisizione di Activision Blizzard verrebbe in aiuto ad Xbox. "Sì, voglio che più persone giochino a WoW in cinque anni rispetto a quelli che ci giocano oggi. Voglio che più persone giochino a Call of Duty in cinque anni, più persone che giochino a Candy Crush in cinque anni, perché renderemo il tutto più accessibile a più persone".

Spencer to me: ?I love the Forza 5 and Halo stats...I love how many people played Psychonauts 2 vs. Psychonauts 1.



"So, when I look at the teams, when Todd and I talk about Starfield, it's: 'How do we make sure this is the most-played Todd Howard game ever?'" — Stephen Totilo (@stephentotilo) February 8, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Spencer: ?Yeah, I want more people to be playing WoW in five years that are playing today. I want more people to be playing Call of Duty in five years, more people to be playing Candy Crush in five years, because we've made it more accessible to more people.? — Stephen Totilo (@stephentotilo) February 8, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Insomma, le ambizioni di Phil Spencer sono molto alte, soprattutto per quanto riguarda Starfield.