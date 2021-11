Xbox Game Pass a sorpresa riceve Generation Zero, lo sparatutto fantascientifico a tema anni '80

La seconda metà di novembre ci ha lasciato con un buon carico di videogiochi che sono stati aggiunti al catalogo di Xbox Game Pass. Tuttavia per gli abbonati al servizio, le sorprese non finiscono qui perché ora anche Generation Zero a sorpresa è stato inserito nella già corposa libreria di giochi.

Coloro che possiedono una Xbox One, Xbox Series X/S o preferiscono giocare dal proprio PC, potranno unirsi ai ranghi della Resistenza in questo titolo sviluppato da Avalanche Studios, i creatori di Just Cause 4 e RAGE 2. L'azione è ambientata in Svezia negli anni '80, in un momento in cui alcune delle macchine più potenti hanno preso il controllo del paese.

I giocatori devono formare gruppi di massimo quattro persone, grazie al suo multiplayer cooperativo online, per affrontare questi potenti nemici di metallo. Per questo avranno un arsenale completo di armi, anche se ci saranno anche cicli diurni e notturni e cambiamenti nello scenario in base alle condizioni meteorologiche.

L'ambiente sarà un ottimo aspetto da tenere in considerazione per sopravvivere, dal momento che dovremo usare tecniche furtive o utilizzare gli oggetti che ci sono in giro a nostro favore.

