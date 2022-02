Xbox Game Pass effetto positivo! Scarlet Nexus tra 'pubblicità e popolarità' in crescita

Scarlet Nexus e Tales of Arise sono state le punte di diamante degli RPG di stampo action di Bandai Namco, con un buon successo di critica e pubblico. Con il suo stile Brainpunk, il primo dei due è riuscito a colpire il pubblico sin dalle prime scene, grazie a un design originale e un combat system interessante.

Nonostante qualche problema di ritmo dell'avventura, si può considerare un successo, aumentato ancor di più grazie all'arrivo su Xbox Game Pass da qualche mese, una benedizione secondo il producer Keita Iizuka:

"Ha decisamente dato a Scarlet Nexus una spinta in termini di pubblicità e popolarità. Ha anche ampiamente contribuito alla visibilità e alla vendita di contenuti scaricabili".

Queste dichiarazioni non sono certo le prime in tal senso: anche Codemasters si era espressa allo stesso modo per DiRT 5 e il perché è presto detto. Nella sua natura, Xbox Game Pass permette di testare numerosi titoli che altrimenti rimarrebbero sullo scaffale dei negozi, incuriosendo una percentuale di utenti che potrebbero investire non solo sul gioco stesso ma anche nei contenuti aggiuntivi.

