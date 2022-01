Xbox Game Pass, svelati i giochi in arrivo a gennaio per tutti gli abbonati

Vi avevamo riportato i tre titoli indie disponibili da oggi su Xbox Game Pass, ma ora Xbox ha annunciato quali saranno i prossimi giochi ad entrare nel corposo catalogo a partire dai prossimi giorni per la prima metà di gennaio.

Embr - dal 6 gennaio

Fate squadra con gli amici per diventare il pompiere più über che ci sia e guadagnare un bel gruzzolo. Correte all'interno di edifici in fiamme che pullulano di pericoli, oggetti di valore e sistemi di sicurezza super inviolabili. Domate gli incendi, salvate le persone in pericolo, recuperate le merci e guadagnatevi da vivere. Acquistate strumenti super tecnologici con potenziamenti avanzati e completatene nuovi che sbloccano altri modi di giocare.

Mass Effect Legendary Edition - dal 6 gennaio

C'è una sola persona che può salvare l'umanità dalla più grave minaccia mai esistita. Rivivete la leggenda del comandante Shepard nell'acclamata trilogia di Mass Effect con Mass Effect Legendary Edition. Include tutti i contenuti di base per giocatore singolo e oltre 40 contenuti scaricabili di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, tra cui armi, corazze e pacchetti promozionali, rimasterizzati e ottimizzati in 4K Ultra HD.

Outer Wilds - dal 6 gennaio

Outer Wilds è un gioco a mondo aperto sulla misteriosa storia di un sistema solare intrappolato in un eterno loop temporale. Vestite i panni dell'ultima recluta della Spedizione Outer Wilds, un recentissimo programma spaziale a caccia di risposte all'interno di un enigmatico sistema solare in costante mutamento.

Spelunky 2 - dal 13 gennaio

Questo avvincente platform roguelike vi offre un'immensa libertà di ritagliarvi il ​​vostro percorso attraverso le sue grotte e rovine generate casualmente. Esercitate la vostra creatività e attraverso le vostre azioni, raccontate una storia unica ogni volta che giocate. Scoprite i segreti da soli o con gli amici!

The Anacrusis (anteprima) - dal 13 gennaio

The Anacrusis è uno sparatutto in prima persona cooperativo per quattro giocatori ambientato a bordo di un'enorme astronave arenata ai margini di esplorazioni spazio. Unitevi ai vostri amici in una battaglia rigiocabile all'infinito contro orde di alieni per sbloccare vantaggi, armi e nuovi modi di giocare da condividere con la squadra.

Come sempre ci saranno diversi giochi che abbandoneranno il servizio il 15 gennaio:

Desperados III (Cloud, Console, e PC)

Ghost of a Tale (PC)

Kingdom Hearts III (Console)

Mount & Blade: Warband (Cloud, Console, e PC)

Pandemic (Console e PC)

Yiik: A Postmodern RPG (PC)

Fonte: Xbox