Xbox Game Pass rivela i titoli che presto lasceranno il servizio di Microsoft

In un articolo su Xbox Wire sono state elencate le date in cui diversi giochi saranno rimossi da Xbox Game Pass.

L'apprezzato servizio di Microsoft a breve rimuoverà Hypnospace Outlaw, Killer Queen Black, Stealth Inc 2: A Game of Clones e Touhou Luna Nights. Questi titoli lasceranno Xbox Game Pass il 28 febbraio.

Titanfall, invece, lascerà EA Play e Xbox Game Pass Ultimate il 1° marzo.

In precedenza, il sito Trueachievement ha segnalato anche Kingdom Hearts 3 tra i titoli che stanno per salutare il servizio, ma il post ufficiale di Xbox Wire non menziona il gioco.

Dal sito di Xbox apprendiamo che da oggi sono disponibili su Game Pass Madden NFL 22 (Console e PC) e Total War: Warhammer III (PC). Il 22 febbraio arriverà Roboquest (Game Preview) (PC) ID@Xbox, mentre Galactic Civilizations III (PC) ID@Xbox e Super Mega Baseball 3 (Console) arriveranno il 24 febbraio. Infine, Alice: Madness Returns (PC) EA Play sarà disponibile il 28 febbraio.

Fonte: Xbox.