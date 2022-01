Xbox Game Pass accoglie tre nuovi titoli indie da non perdere

Microsoft ha annunciato tre giochi aggiunti a Xbox Game Pass e PC Game Pass. Questi sono l'acclamato puzzle game Gorogoa, l'avventura divertente e colorata platform e azione Olija e l'originale e unico platform puzzle The Pedestrian. Possono essere giocati da oggi martedì 4 gennaio 2022 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Gorogoa è il meno recente (il suo lancio iniziale su PC è stato nel 2017). È un gioco breve e unico basato sull'allineamento dei pannelli per creare nuove immagini. Olija è un'avventura platform d'azione sviluppata lateralmente che si distingue soprattutto per la sua bellissima pixel art e un oggetto magico che consente al protagonista di teletrasportarsi.

Infine The Pedestrian è un titolo di piattaforme e puzzle che si distingue per la sua originale premessa visiva: in un'inquadratura in sequenza si percorrono scene fotorealistiche di una città mentre il personaggio che guidiamo passa da un cartello all'altro (segnali di avvertimento, planimetrie, la lavagna di un bar) dopo averli spostati e collegati correttamente.

Sono stati mesi intensi per i giochi su Xbox Game Pass e il 2022 sarà ancora più ricco per la gioia di tutti gli abbonati.

Fonte: VG247