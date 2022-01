Xbox Game Studios sono passati da 6 studi a 32 in cinque anni. 'Francamente incredibile'

La gigantesca acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è solo l'ultima per il colosso di Redmond. Come ormai saprete, la società ha attuato una strategia molto aggressiva che ha portato a una crescita incredibile dei team degli Xbox Game Studios.

Ovviamente, negli ultimi giorni si parla solamente dell'accordo con Activision Blizzard, che porterà sotto l'ombrello di Xbox studi del calibro di Treyarch, Sledgehammer Games e molti altri.

Per gli studi di Xbox di tratta di un'espansione notevole e questo è stato sottolineato anche dal noto analista Benji-Sales, che su Twitter scrive:

"Penso che nessuna statistica mostri quanto sia stata aggressiva Microsoft nelle acquisizioni e nella crescita degli studi.

Numero di studi Xbox nel 2017 - 6

Numero di studi Xbox dopo l'accordo con Activision Blizzard - 32

È francamente incredibile"

Effettivamente, passare da 6 a 32 studi in 5 anni è qualcosa di sorprendente. Ora sarà interessante vedere come Microsoft gestirà tutti i suoi team e scoprire cosa riusciranno ad offrire all'utenza PC e Xbox.

