Xbox Game Studios ancora più grandi, dopo l'accordo con Activision Blizzard gli studi sarebbero più di 60

Stando ai dati ufficiali, sappiamo che gli Xbox Game Studios contano in tutto 32 team ma, secondo l'insider Klobrille, sembra che ci siano molti più studi di sviluppo da contare.

Nello specifico, l'insider afferma che attualmente gli studi di Xbox sarebbero più di 60 dopo l'accordo con Activision Blizzard. La cifra salta fuori perché Klobrille ha contato i team interni dei vari studi. Per fare un esempio, solamente Blizzard include più di nove team interni.

"Ricevo molte domande sul conteggio degli studi Xbox con inclusi quelli di Activision Blizzard", scrive su Twitter l'insider. "La risposta è... Molto complessa. Mentre si riducono a "32+" per motivi illustrativi, il numero reale è MOLTO più alto. Ad esempio, in questo numero contiamo "Blizzard" come un unico "studio".

"Eppure Blizzard conta da solo 5.000 dipendenti con oltre 9 studi. Questo è più di tutti i singoli studi XGS e Bethesda messi insieme. Ci sono anche studi come Playground o Arkane, rappresentati da un logo, ma che in realtà hanno due studi interni".

Yet Blizzard accounts for ? 5,000 employees on its own with 9+ studios. That's more than all individual XGS and Bethesda studios combined. There are also studios like Playground or Arkane, represented by one logo, but actually having two unique game studios and projects. — Klobrille (@klobrille) January 19, 2022

The "32+" number also ignores additional mobile, support & multiplayer service studios like Demonware, Playfab or Digital Legends. If we apply a "teams that are capable of creating their own games" ruleset, the real number of Xbox studio teams will be beyond the 60+ mark. — Klobrille (@klobrille) January 19, 2022

"Il numero "32+" ignora anche ulteriori studi di servizi mobile, di supporto e multiplayer come Demonware, Playfab o Digital Legends. Se applichiamo il conteggio a "team in grado di creare i propri giochi", il numero reale dei team di Xbox sarà di oltre 60".

