Xbox Series X/S tante esclusive in arrivo? Xbox avrebbe annunciato solo un terzo dei giochi in sviluppo

Stando a quanto rivelato dal giornalista e insider Jez Corden, solo un terzo dei giochi in sviluppo presso gli Xbox Game Studios sarebbero stati annunciati, con i team di Microsoft che avrebbero molto altro in cantiere.

La "prudente" stima è stata rivelata dal giornalista al podcast The Xbox Two. Secondo quanto emerso, inoltre, la stima non comprende i titoli targati Bethesda e si riferisce a una roadmap precedente all'acquisizione di Zenimax Media.

Al momento non possiamo considerare ufficiale la notizia, ma Jez Corden si è dimostrato molto affidabile in passato per quanto riguarda l'universo Xbox.

Tra i molti titoli in cantiere, potrebbero esserci due progetti di Mojang, un nuovo titolo Obsidian, Gears 6, un nuovo gioco di The Coalition, nuove IP di Double Fine e Compulsion, Project Cobalt di inXile, Project Dragon di IO Interactive e molti altri. Per quanto riguarda Bethesda, si parla di nuovi progetti di id Software, del nuovo Wolfenstein e del prossimo titolo di Tango Gameworks.

Non resta che attendere eventuali conferme da Microsoft.

Fonte: Reddit.