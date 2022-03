Xbox Games With Gold, annunciati i giochi 'gratis' di aprile

Siamo giunti alla fine del mese e Xbox ha appena annunciato i suoi Games With Gold che saranno disponibili a partire dal mese di aprile per tutti gli abbonati. Vediamo insieme quali sono questi titoli.

Another Sight - disponibile dal 1° al 30 aprile

Another Sight è un'avventura fantasy surreale con elementi steampunk ambientata a Londra nel 1899, verso la fine dell'epoca vittoriana. Con una storia ricca di emozioni, cultura e personalità, il gioco si distingue per i due personaggi principali: Kit, audace adolescente che perde la vista a causa di un incidente, e Hodge, un misterioso gatto dal pelo rosso destinato a diventare un aiuto essenziale per la ragazza.

Hue - disponibile dal 16 aprile al 15 maggio

Hue è un premiato e vivace gioco a piattaforme con enigmi, nel quale potete cambiare il mondo modificando il suo colore di sfondo. Cercando vostra madre scomparsa, esplorerete una pericolosa terra grigia, scoprendone i frammenti colorati. Facendo combaciare il colore degli ostacoli con quello dello sfondo li farete sparire, creando enigmi sempre nuovi e avvincenti, pieni di pericolo, mistero e... colori mai visti.

Outpost Kaloki X - disponibile dal 1° al 15 aprile

Outpost Kaloki X è un gioco che vi permette di gestire una stazione spaziale con personaggi bizzarri e una storia ancora più strampalata; sta a voi accontentare gli alieni in visita e guadagnare soldi spaziali.

MX vs ATV Alive - disponibile dal 16 al 30 aprile

Controllate la concorrenza mentre combattete per la posizione con gare serrate nella quinta iterazione del franchise MX vs ATV. Provate il realismo del rivoluzionario motore fisico del mondo reale che ha definito il genere delle corse. Vivete lo sport mentre Alive cattura lo spettacolo del motocross e l'essenza delle corse competitive, fornendo al contempo i migliori piloti e l'equipaggiamento dei più recenti produttori.

Fonte: Xbox Wire