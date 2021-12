Xbox Games With Gold di gennaio, un leak svela i potenziali giochi

AGGIORNAMENTO: Xbox ha annunciato ufficialmente i giochi Xbox Games With Gold di gennaio e il leak era corretto. I giochi trapelati fanno parte della line-up in arrivo il prossimo mese.

NEWS ORIGINALE: Mentre restano solo pochi giorni per poter scaricare i Games With Gold di questo mese di dicembre 2021, abbiamo appreso che l'utente Billbill-Kun, noto per altri importanti leak, avrebbe ora svelato i nuovi Games With Gold di gennaio 2022 che non sono ancora stati svelati ufficialmente da Microsoft, anche se dovrebbe farlo nei prossimi giorni. Quindi ora, pur sapendo che si tratta di una fuga di notizie e che dobbiamo trattarla come tale, di seguito trovate i presunti nuovi Games With Gold di gennaio 2022.

Se questa fuga di notizie dovesse essere vera, i nuovi Games With Gold per gennaio 2022 saranno NeuroVoider, Aground, Radiant Silvergun e Space Invaders Infinity Gene. Inoltre, che questi giochi siano veri o meno, Tropico 5 Penultimate Edition rimarrà gratuito fino al 15 gennaio. Quindi, senza ulteriori indugi, vi lasciamo alle date in cui questi nuovi giochi sarebbero disponibili.

Aground (dal 16 gennaio al 15 di febbraio)

NeuroVoider (dal 1° al 31 gennaio)

Radiant Silvergun (Dal 1° al 15 di gennaio)

Space Invaders Infinity Gene (Dal 16 al 31 di gennaio)

Vi ricordiamo che i titoli Games With Gold Xbox 360 possono essere giocati su Xbox One e Xbox Series X/S senza alcun problema grazie alla retrocompatibilità.

