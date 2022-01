Xbox Games With Gold, ecco i giochi 'gratis' in arrivo a febbraio

Xbox ha svelato la formazione Games With Gold di febbraio che gli abbonati Xbox Live Gold su Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X riceveranno per il secondo mese del 2022. Vediamo insieme i titoli che Xbox offre questa volta.

Broken Sword 5: La Maledizione del Serpente - dal 1° al 28 febbraio

Nei panni dell'intrepido americano George Stobbart e dell'impavida giornalista francese Nico Collard, vi ritroverete a seguire le tracce di un dipinto rubato e a svelare una sanguinosa cospirazione, le cui radici sono più antiche della scrittura stessa.

Aerial_Knight's Never Yield - dal 16 febbraio al 15 marzo

Aerial_Knight's Never Yield è un gioco in 3D a scorrimento laterale, simile a un classico endless runner. La trama interessante e dinamica non darà un attimo di tregua ai giocatori. Correte, saltate, scivolate o scattate: non c'è limite alle acrobazie! Create delle fantastiche combo e schivate tutti gli ostacoli. Aerial_Knight's Never Yield è fatto per chi ama gli speedrun, ma il divertimento è assicurato anche per i giocatori occasionali.

Hydrophobia - dal 1° al 15 febbraio

Hydrophobia è un'avventura di sopravvivenza in terza persona ambientata in una città galleggiante, dove i terroristi assumono il controllo e l'eroina Kate deve superare i suoi inquietanti ricordi d'infanzia e combattere usando tutte le sue capacità ed esperienze di ingegnere di sistema. Hydrophobia offre un'azione al cardiopalma e una grafica mozzafiato; impegnatevi in uno strabiliante "combattimento di flusso" dove il gioco vi farà provare esperienze più uniche che rare. Scatenate incendi di petrolio galleggiante, l'elettricità e la potenza dell'acqua stessa per annientare il nemico man mano che svelerete la terrificante verità del piano Malthusiano.

Band of Bugs - dal 16 al 28 febbraio

Giocate con il vostro Avatar e combattete contro insetti, ragni e sette amici in modalità Cacciatore di Ragni. Band of Bugs è un gioco di tattica che vi metterà subito in gioco! Il gioco è abbastanza tosto da dare del filo da torcere agli appassionati del genere, ma anche abbastanza intuitivo da far gola anche ai giocatori occasionali.

