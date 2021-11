Xbox Games With Gold, ecco i giochi 'gratis' di dicembre. Un altro mese deludente?

Mentre ci restano solo pochi giorni per scaricare i Games With Gold di questo mese di novembre, ora Microsoft ha annunciato i giochi che arriveranno nel mese di dicembre per tutti gli abbonati. Ecco di seguito l'elenco.

The Escapists 2 - dal 1° al 31 dicembre

Dalla tundra al deserto, unitevi a tre dei vostri amici per formare l'equipaggio definitivo e progettare le fughe più selvagge da alcune delle prigioni più difficili del mondo. Vivete secondo le regole, partecipate all'appello e seguite rigide routine, il tutto mentre pianificate ed eseguite segretamente la vostra fuga per la libertà.

Tropico 5 Penultimate Edition - dal 16 dicembre al 15 gennaio

Tornate nella remota Tropico col nuovo episodio del "simulatore di dittatore", apprezzato dalla critica e adorato dagli appassionati. Dominate con la vostra casata dal primo periodo coloniale al 21° secolo e oltre, affrontando nuove sfide, padroneggiando avanzate dinamiche commerciali, scoprendo i progressi scientifici e le tecnologie ed esplorando il mondo di gioco.

Orcs Must Die! - dal 1° al 15 dicembre

Affettati, bruciati, infilzati...non importa come, ma in questo gioco di azione e strategia della Robot Entertainment, gli orchi devono morire. Nel ruolo di un potente Mago Guerriero con decine di armi, incantesimi e trappole a vostra disposizione, dovrete difendere ventiquattro fortezze da violente orde di nemici, compresi troll, pipistrelli infernali e, ovviamente, un mucchio di bruttissimi orchi.

Insanely Twisted Shadow Planet - dal 16 al 31 dicembre

Insanely Twisted Shadow Planet è un folle action-adventure 2D, in cui vi ritroverete a esplorare ambienti originalissimi e a combattere contro bizzarre creature nel tentativo di raggiungere il centro del misterioso Pianeta ombra! Risolvete intricati rompicapi e potenziate la vostra astronave con tecnologia aliena mentre lottate per salvare il vostro pianeta natale.

