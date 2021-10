Xbox Games With Gold, annunciati i giochi 'gratis' di novembre

Microsoft ha annunciato la formazione Games With Gold per novembre 2021 e ci sono quattro titoli in tutto in arrivo per tutto il mese. Come al solito, ci sono due giochi Xbox One e due titoli retrocompatibili.

La scaletta di novembre include Moving Out (1-30 novembre), un gioco cooperativo in cui i giocatori lavorano insieme per spostare gli oggetti fuori da una casa il più velocemente possibile, così come LEGO Batman 2 DC Super Heroes (16-30 novembre), il titolo LEGO originariamente pubblicato nel 2012. Rocket Knight (1-15 novembre), che trae ispirazione dalla serie Sparkster di Sega, è tra i titoli di novembre, insieme a Kingdom Two Crowns (15 novembre-15 dicembre), in cui vestirete i panni di un monarca nel Giappone feudale. Ricapitolando:

Moving Out - dal 1° al 30 novembre

Kingdom Two Crowns - dal 16 novembre al 15 dicembre

Rocket Knight - dal 1° al 15 novembre

Lego Batman 2 DC Super Heroes - dal 16 al 30 novembre

Se ancora non l'avete fatto, ricordatevi di riscattare i Games With Gold di ottobre.

