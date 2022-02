Xbox Games With Gold, un leak svelerebbe i giochi di marzo in arrivo per gli abbonati

Sembra che la formazione dei giochi Games With Gold per Xbox di marzo 2022 sia trapelata in anticipo. Come sta diventando tradizione, la fuga di notizie segnalata deriva dall'utente billbil-kun su Dealabs. Questa persona ha rivelato con precisione le formazioni Games With Gold, PS Plus e Game Pass in passato, molte volte. Tuttavia, questo non sarà ufficiale fino a quando Microsoft non farà un annuncio stesso.

Detto questo, la formazione di Games With Gold di marzo 2022 include The Flame in the Flood, Street Power Soccer, Sacred 2: Fallen Angel e SpongeBob's Truth or Square. Qui di seguito potete vedere l'elenco e le date in cui saranno disponibili questi giochi.

The Flame in the Flood (dal 1° al 31 marzo)

Street Power Soccer (dal 16 marzo al 15 aprile)

Sacred 2: Fallen Angel (dal 1° al 15 marzo)

SpongeBob's Truth or Square (dal 16 al 31 marzo)

Ovviamente per adesso stiamo parlando di semplici leak, pertanto aggiorneremo la notizia non appena Microsoft annuncerà i giochi in arrivo per tutti gli abbonati di marzo.

Fonte: PureXbox