Xbox creerà qualcosa in ambito gaming per il Metaverso

Da quando Facebook Inc. ha cambiato nome in Meta, con la presentazione di Horizon Home, che permetterebbe a chiunque di costruire e personalizzare un proprio spazio virtuale, la parola Metaverso è ormai un trend. Diverse aziende si stanno interessando a qualcosa che sembra molto simile a quanto visto in Ready Player One, anche se la tecnologia non è ancora a quei livelli. Ma ci accontentiamo.

Anche Microsoft sembra interessata, anche se è molto presto per sviluppare progetti concreti. Bisogna prima vedere l'impatto di tutto ciò e la reazione del pubblico prima di fare investimenti importanti. Per cui Meta, è essenzialmente una cavia. In tutto questo, il CEO di Microsoft Satya Nadella si è lasciato andare alle prime dichiarazioni sulla questione, a Bloomber:

"Potete assolutamente aspettarvi che creeremo qualcosa in ambito gaming. Se prendi Halo in qualità di videogioco, è già un metaverso. Minecraft è già un metaverso, e così Microsoft Flight Simulator. In un certo senso, questi prodotti sono 2D oggigiorno, ma la domanda è: 'puoi portare queste realtà verso un mondo completamente 3D?'; abbiamo assolutamente dei piani in tal senso."

Che questo sia l'inizio di una nuova era dell'intrattenimento? È ancora presto per dirlo, ma è chiaro come oltre alla tecnologia, bisognerà prestare attenzione a molto altro, visto che l'immersione in ambienti 3D, come il ponte ologrammi di Star Trek, può portare anche a delle situazioni negative come dissociazioni o assuefazioni. Siamo ancora alla preistoria in quest'ambito e probabilmente ci vorranno altri 10 anni per vedere qualcosa di un certo livello, soprattutto liberi da caschi o simili.

Fonte: bloomberg.com