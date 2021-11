Xbox con giochi basati su NFT, blockchain e criptovalute? Phil Spencer è preoccupato

Ultimamente sono emerse diverse notizie su giochi basati su blockchain, NFT e criptovalute.

Che si tratti di Zynga che annuncia i suoi piani per trasferirsi nello spazio blockchain o di Discord che suggerisce (e quindi annulla) l'integrazione degli NFT nel suo software, ci sono molte notizie interessanti in giro. L'ultimo leader del settore a "gettarsi nella mischia" è il boss di Xbox Phil Spencer, ma non sembra così entusiasta dell'idea come alcuni dei suoi colleghi.

Alla domanda di Axios sugli NFT (non-fungible-token), Spencer ha detto che sentiva che "molte speculazioni e sperimentazioni" erano in corso, ma ha aggiunto che alcune delle idee che aveva visto sembravano "più strumentali che sull'intrattenimento".

Questo è un sentimento condiviso da sviluppatori come Valve, che ha bannato tutti i giochi blockchain da Steam a ottobre.

Spencer non ha approfondito ulteriormente le specifiche dei giochi blockchain che ha trovato "sfruttanti" o anche l'idea che i giochi blockchain potrebbero non essere divertenti per i giocatori. Ha continuato dicendo che "[non] pensa che sia necessario che ogni gioco NFT sia sfruttabile". Tuttavia, è stato chiaro sulla posizione di Xbox sui giochi di questo tipo": "non vogliamo questo tipo di contenuto".

Fonte: Gamepur.