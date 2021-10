Xbox si sarebbe assicurata una 'grande' esclusiva third party

A quanto pare una insider potrebbe aver svelato le prossime mosse di Xbox.

L'insider in questione, Millie A, che si è dimostrata affidabile in precedenza, ha pubblicato un tweet in cui afferma che Xbox potrebbe essersi assicurata una 'grande' esclusiva third party.

Nel tweet Millie A scrive: "alcune persone mi hanno detto che Xbox si è assicurata una sorta di esclusività su un GRANDE titolo di terze parti. (Non solo per il lancio su Game Pass)".

"I termini "felice" ed "estatico" vengono utilizzati quando si descrivono tutte le parti coinvolte".

A few people have mentioned to me that Xbox have secured some sort of exclusivity on a BIG third party title. (Not just to launch on Game Pass)



The terms ?delighted? and ?ecstatic? are being used when describing all parties involved. — Millie A (@millieamand) October 25, 2021

Al momento, non sono disponibili ulteriori informazioni su questa presunta 'grande' esclusiva third party, quindi dovremo aspettare un eventuale annuncio di Microsoft per scoprire se il rumor corrisponderà alla verità e per scoprire, soprattutto, di quale gioco si tratta.

Fonte: NeoGaf.