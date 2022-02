Xbox celebra il Black History Month all'insegna dell'inclusione

Xbox è pronta a celebrare il Black History Month con molte iniziative incentrate sulla cultura dell'inclusione, passando dal gaming ad eventi strettamente collegati. Uno di questi è il Microsoft Rewards, dove sarà possibile donare punti alle fondazioni che supportano la comunità nera nel territorio degli Stati Uniti.

Da 9 marzo al 27 aprile a New Orleans, prenderà il via anche Xbox Game Camp con l'intenzione di fornire alle persone delle comunità sottorappresentate l'accesso a esperti in materia, strumenti e connessioni del settore per aiutarli nel gioco processo di creazione. Durante il Black History Month, verranno messe in luce le storie sulla rappresentazione nei giochi degli Xbox Ambassador delle comunità nere, passando attraverso una programmazione che vedrà eventi come il Black Streamer Takeovers e Black Game Creators, con le organizzazioni senza scopo di lucro che supportano le comunità nere.

Questo e molto altro è previsto da Xbox, con anche Halo Infinite, Age of Empire IV, Forza Horizon 5 e Minecraft coinvolti in modi differenti ma uniti verso uno scopo decisamente importante.

Fonte: xbox.com