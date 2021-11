Xbox grandi novità tra installazione ovunque su PC, cloud gaming e molto altro per gli Insider

Gli Xbox Insider stanno testando una serie di nuove funzionalità in arrivo nell'app Xbox su PC Windows. Xbox Game Pass per PC e l'app Xbox sono stati inizialmente lanciati nel 2019 e da allora hanno ricevuto regolari miglioramenti, ma questo prossimo aggiornamento sembra essere più grande.

La Game Pass community, Megan Spurr, è stata raggiunta dall'Xbox partner director of experiences Jason Beaumont sul canale YouTube di Xbox per delineare la gamma di funzionalità a cui ora gli insider possono accedere. I giocatori PC saranno presto in grado di personalizzare l'installazione dei loro giochi e di scegliere dove si trova la cartella predefinita all'interno dell'unità.

Per una serie di titoli Xbox Game Pass, i giocatori saranno presto in grado di accedere ai file locali del gioco, rendendo il modding più accessibile.

Inoltre, gli Insiders noteranno che Cloud Gaming è stato aggiunto all'app, anche se questo vale solo per i membri di Game Pass Ultimate. Offre ai giocatori l'accesso a una serie di giochi per console abilitati al cloud su PC e dovrebbe consentire ai giocatori con PC di fascia bassa di eseguire titoli più impegnativi tramite streaming.

Infine, dovrebbe esserci una funzionalità per gli Insider nel widget Xbox Game Bar che consente ai giocatori di attivare e disattivare l'HDR, una funzionalità che potrebbe migliorare l'aspetto dei giochi più vecchi che non sono stati sviluppati pensando all'HDR.

Beaumont conclude osservando che "[Xbox] sta ancora innovando. Continueremo a lavorare per rendere questa piattaforma di gioco eccezionale per tutti i giocatori PC".

Fonte: Gamepur.