Xbox Keystone è il nome in codice per una nuova console?

Una nuova console Xbox potrebbe essere appena trapelata con il nome in codice Xbox Keystone.

Xbox Series X e Xbox Series S sono state lanciate nel 2020 e la prossima generazione di Xbox non sarà qui per molti anni, quindi Xbox Keystone non dovrebbe riferirsi già a un'ulteriore next-gen, ma potrebbe essere una revisione di Xbox Series X o Xbox Series S simile a Xbox One X e Xbox One S, che erano tecnicamente console Xbox One, ma anche macchine completamente diverse allo stesso tempo.

Sfortunatamente, oltre al nome "Xbox Keystone" non è trapelato altro. La fuga di notizie non include alcuna informazione sulla console, il che significa che non sappiamo praticamente nulla al momento. In effetti, è anche possibile che non sia affatto un nome in codice per una console.

Il dataminer Tero Alohen ha riportato la scoperta di Xbox Keystone:

Vale la pena notare che mentre la fonte di cui sopra è stata citata in passato in relazione ai leak di Microsoft, ciò non nega il fatto che nulla di tutto ciò sia ufficiale. Pertanto, la notizia deve essere presa con le pinze.

L'idea di una nuova console Xbox in sviluppo non è un'ipotesi così remota. Ovviamente, Microsoft sta lavorando su nuovo hardware Xbox. Tuttavia, è improbabile che una nuova Xbox venga lanciata in tempi brevi, considerando anche ​​l'enorme carenza di chip.

Se Xbox Keystone è un nome in codice per una console, è una macchina che non verrà lanciata a breve. Microsoft, per ora, non è nemmeno in grado di soddisfare la domanda per Xbox Series X, quindi sembra improbabile che la società aumenti ulteriormente l'offerta introducendo un altro modello nell'immediato o nel prossimo futuro.

Fonte: Comicbook.